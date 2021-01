Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : lance une Blockchain pour tracer le textile Cercle Finance • 07/01/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Afin de garantir 'la qualité et la traçabilité' des produits textiles de sa marque TEX, le groupe Carrefour annonce désormais recourir à la Blockchain, une technologie qui permet d'avoir accès, via un QR code, à toutes les informations sur le parcours du produit, de la production de coton bio à la distribution. Jusque-là uniquement utilisée sur des produits alimentaires du groupe, la Blockchain permettra désormais de tracer le textile de la gamme de linge de lit TEX en percale BIO ainsi que les bodies bébé BIO. Le groupe souhaite d'ailleurs 'que 100% des matières naturelles de la gamme de produits TEX soient durables et traçables d'ici à 2030.' Cette Blockchain à vocation à s'étendre à tous les pays du groupe Carrefour, et à un maximum de produits Tex BIO, affirme le groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.46%