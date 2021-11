Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : lance une application de e-commerce en Argentine information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 15:53









(CercleFinance.com) - Carrefour Argentine annonce le lancement deBringo, une nouvelle application de e-commerce proposant unelivraison en moins d'une heure. La solution met chaque client en relation avec unassistant personnelet propose des remises spéciales chez les commerçants adhérents. Grâce à cette innovation, la chaîne de supermarchés leader dans le pays renforce son positionnement sur le segment de la livraison à domicile d'aliments et de produits. Après un lancement dans les grands magasins de Buenos Aires, la solution sera étendue dans un second temps à d'autres municipalités du Grand Buenos Aires et s'ouvrira à d'autres commerces, comme des pharmacies, des traiteurs, des animaleries, des établissements de restauration rapide, des cafés, et des boutiques de vêtements et de produits électroniques.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.13%