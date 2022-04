Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: lance un fonds de capital risque de 80 ME information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce le lancement de Dastore, un fonds d'investissement de capital risque doté d'une enveloppe de 80 millions d'euros, en partenariat avec daphni, professionnel reconnu du Venture Capital en Europe.



A travers des prises de participation minoritaires dans de jeunes startups, en France ou à l'international, ce fonds a pour vocation d'être au plus près des innovations et des technologies émergentes dans le secteur du 'digital retail'.



Dans le cadre de sa stratégie digitale 2026, annoncée lors du son Digital Day le 9 novembre dernier, le groupe Carrefour s'était donné pour ambition d'être 'un leader mondial du Digital Retail'.







