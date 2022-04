Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: la blockchain au service des produits bio information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 10:36









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé mercredi qu'il allait appliquer la technologie blockchain à ses produits bio de marque propre en vue d'offrir davantage de transparence aux consommateurs.



Ce système de stockage de données sécurisées et infalsifiables doit permettre aux consommateurs d'accéder à l'ensemble des informations concernant le parcours des produits, de leur production jusqu'à leur mise en rayon.



Concrètement, le consommateur pourra accéder aux informations concernant le produit via l'activation du scan du QR code présent sur l'étiquette afin de connaître par exemple le nom du producteur, la date de récolte, le type de certification bio et le mode de transport.



La barquette de quatre oranges à dessert Carrefour Bio, origine Espagne, doit être la première référence à bénéficier du déploiement de la blockchain, qui sera ensuite appliquée à d'autres produits

de la marque Carrefour Bio.





