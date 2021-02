Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : l'UE autorise la prise de contrôle de Market Pay Cercle Finance • 22/02/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Market Pay, basé en France, par Carrefour et AnaCap Financial Partners III, contrôlé par AnaCap Group Holdings, tous deux basés au Royaume-Uni. Market Pay est un prestataire de solutions de paiement fondé par Carrefour en 2016. AnaCap est un fonds de capital-investissement. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.00%