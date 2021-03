Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : l'enseigne Supeco poursuit son expansion Cercle Finance • 31/03/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Supeco, enseigne de soft-discount du groupe Carrefour, poursuit son expansion avec l'ouverture d'un nouveau magasin de 999m2 à Saint-Maximin, dans l'Oise (60), devenant ainsi le huitième magasin de l'enseigne à ouvrir ses portes sur le territoire français. Après avoir lancé le concept de Supeco en France il y a deux ans, puis l'avoir équipé d'un site de e-commerce fin 2020, Carrefour confirme le modèle de son enseigne de soft-discount et son ambition d'expansion pour 2021.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.01%