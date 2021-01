Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : intensifie sa lutte contre les plastiques en 2021 Cercle Finance • 21/01/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - L'enseigne de 'snacking' de Carrefour, Carrefour Bon Appétit, prévoit de retirerla totalité des couverts - plastique et bois - de tous ses produits dès janvier 2021, soit une économie annuelle de 5 tonnes de plastique et plus de 3 tonnes de déchets de bois, estime l'enseigne. Outre les couverts, Carrefour Bon Appétit s'engage pour 2021 à retirer les couvercles plastiques de ses emballages de salades (lorsque cela est possible) et proposera dès le mois d'avril une barquette composée au minimum de 70% de plastique recyclé pour 10 références phares. A en croire Carrefour, ce sont cette fois plus de 29 tonnes de plastique vierge par an qui seront économisées. Carrefour annonce aussi l'arrivée des pailles en papier recyclables sur des briquettes de jus, dès février 2021, ainsi que le passage des sachets plastiques de thés & infusions au papier recyclable (15 références) dès le mois prochain. L'enseigne souligne de plus qu'elle proposera désormais des kits de couverts réutilisables en libre-service au sein du rayon snacking.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.11%