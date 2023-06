Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour:intègre les technologies de OpenAI information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 13:48









(CercleFinance.com) - Carrefour déploie trois solutions technologiques innovantes basées notamment sur la technologie de ChatGPT : Hopla, un robot de conseil pour les courses sur son site, les fiches descriptives des produits de marque Carrefour sur son site internet, ainsi qu'un accompagnement des procédures d'achat.



Ces solutions, fruit d'une collaboration avec Bain & Company et Microsoft, s'appuient sur les technologies d'OpenAI, et notamment GPT-4.



'L'IA générative va nous permettre d'enrichir l'expérience de nos clients et de transformer en profondeur nos méthodes de travail. En étant pionnier, nous voulons prendre une longueur d'avance et inventer le commerce de demain', souligne Alexandre Bompard, directeur général du Groupe.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.33%