Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: intégré à l'indice CAC 40 ESG information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi soir, à l'issue de sa revue trimestrielle de l'indice CAC 40 ESG, l'intégration du titre Carrefour au sein de cet indice, intégration qui entrera en vigueur après la clôture des marchés le vendredi 18 mars prochain.



Pour rappel, l'indice CAC 40 ESG, lancé par Euronext en mars 2021, a été conçu pour identifier les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 qui démontrent les meilleures pratiques en matières environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.85%