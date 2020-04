Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : hausse de 7,5% du CA sur le 1er trimestre 2020 Cercle Finance • 28/04/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 19 445 ME pre-IAS 29, en croissance de +7,5% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -4,2%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +3,3%. En France, le chiffre d'affaires est en hausse de +4,3% en comparable (+5,9% LFL en alimentaire et -6,1% LFL en non-alimentaire). En Europe, la croissance comparable atteint +6,1% sur le trimestre. ' En janvier/février, tous les pays affichent une amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents. En mars, Carrefour bénéficie des achats de précaution en amont du confinement ' indique le groupe. Le Groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.98%