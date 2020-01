Carrefour : hausse de +3,1% du CA 2019,confirme ses objectifs

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +3,1% en comparable (LFL) au 4ème trimestre à 21 743 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,5% à changes constants. La variation du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +0,1%.

Le chiffre d'affaires TTC de l'année progresse de +3,1% en comparable (LFL) à 80 735 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,1% à changes constants. La variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -0,4%.

En France, chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 est en baisse de -0,9% en comparable (+0,4 % LFL en alimentaire et - 7,7% LFL en non-alimentaire).

Le ROC 20191 publié est attendu à environ 2 090 ME (donnée estimée non-auditée). Le ROC 2019 de la France est attendu en croissance à deux chiffres.

La direction confirme les objectifs financiers du plan Carrefour 2022. Elle vise un plan d'économies de 2,6 MdE en année pleine à horizon 2020, 4,2 MdE de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022, 4,8 MdE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.

Le groupe confirme aussi l'objectif de cession de 500 ME d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020 a été atteint en octobre 2019.