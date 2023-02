Carrefour: hausse de 14% du BPA net ajusté en 2022 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 09:58

(CercleFinance.com) - Carrefour a publié un chiffre d'affaires de 90,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8,5% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le ROC (résultat opérationnel courant) ressort à 2377 millions d'euros, en progression de 4,6% à changes constants, et le résultat net part du groupe s'établit à 1212 millions d'euros (+7,6%).



Par action, le résultat net ajusté part du groupe progresse de 14% pour atteindre 1,63 euro, contre 1,43 euro un an plus tôt.



Le groupe assure avoir atteint l'ensemble de ses objectifs opérationnels, avec de nouveaux gains de parts de marché dans tous ses pays clés, une croissance soutenue des ventes de produits à marque Carrefour, intégration rapide de Grupo BIG au Brésil, le bon avancement du plan digital, et la poursuite de la transformation du parc de magasins avec les passages en franchise et en location gérance.



De plus, 'avec Carrefour 2026, nous entamons une nouvelle phase de conquête, marquée par de plus grandes ambitions dans le digital, par le développement de l'offre discount et par de nouveaux engagements sociaux et environnementaux. En 2023, Carrefour continuera de se différencier au service de ses clients et de ses actionnaires', a commenté Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.