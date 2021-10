Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : hausse de 0,8% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Carrefour publie ce soir un chiffre d'affaires de 20,46 MdsE au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 0,8% en comparable (ou +4% en données publiées), par rapport à la même période un an plus tôt. En comparable, l'activité a reculé en Asie (-5,2%), en Europe (-1,2%) et en France (-0,3%) mais a été portée par le dynamisme du marché en Amérique Latine (+7,3%). Carrefour souligne le dynamisme des ventes en e-commerce alimentaire avec une croissance de +19% au 3e trimestre, soit +100% sur 2 ans. 'Notre trajectoire est très solide et démontre notre capacité à générer une croissance structurelle par notre forte orientation clients, la maîtrise de nos opérations, notamment digitales, et l'impact de nos initiatives stratégiques', a réagi Alexandre Bompard, p.d.-g. de l'enseigne. Dans ce contexte, et sur la base de la bonne performance opérationnelle enregistrée au troisième trimestre, le Groupe confirme son objectif de génération de cash-flow libre net pour 2021, qui reste attendue nettement supérieure à l'objectif initial de 1 MdE.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.13%