Carrefour : gros 'gap' sous 18,28E, s'enfonce sous 17E

(CercleFinance.com) - Carrefour ouvre un gros 'gap' sous 18,28E et s'enfonce sous 17E, menaçant le plancher du 7 mars dernier puis du 4 février (16,8E).

En cas de basculement sous 16,75E, le titre refleurait alors vers 15,5E.

Les 21,3E, le zénith inscrit il y a tout juste 5 semaines (le mai) sont déjà un lointain souvenir, Carrefour rentre en territoire de correction.





