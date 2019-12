Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : gain annuel ramené à +3,5% Cercle Finance • 31/12/2019 à 11:40









(CercleFinance.com) - Carrefour recule sous le seuil des 15E : le gain annuel se trouve ramené à +3,5%. Le titre semble désormais prisonnier d'un corridor 15,25E/14,6E (plancher du 05/12)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.66%