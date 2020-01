Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : fuse vers 15,40E, +4% hebdo Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Carrefour ouvre un 'gap' au-dessus de 14,75E et fuse vers 15,40E: le titre engrange +4% hebdo et revient affronter la résistance des 15,5E déjà testée le 28/11, 30/12/2019 puis 9/01/2020. En cas de franchissement, Carrefour reviendrait tester la résistance des 15,85E du 5 novembre et 24 octobre 2019.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +4.58%