Carrefour : former les futurs ambassadeurs de l'enseigne information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Carrefour Roumanie annonce avoir signé un partenariat stratégique pour les trois prochaines années avec l'Académie d'études économiques de Bucarest, portant sur des projets de développement professionnel destinés aux collaborateurs de l'entreprise. Baptisé Ecole des Leaders, le programme vise à former les leaders de demain pour en faire des ambassadeurs de l'entreprise, en leur offrant, entre autres, des opportunités de mentorat dans des domaines clés - un mentorat assuré par des professeurs renommés de l'Académie. En fin d'année, les diplômés de la promotion Carrefour 2021 de l'Ecole des leaders auront acquis des compétences dans divers domaines, notamment Leadership, Communication, Contrôle, Finance, Excellence opérationnelle, Gestion de projets, Stratégie numérique ou Gestion du changement, annonce Carrefour.

