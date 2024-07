Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: finalise l'achat d'enseignes Cora et Match information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe

Louis Delhaize.



Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match.



Ces magasins représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France.



La valeur d'entreprise de l'opération est de 1,05 MdE. Elle intègre le rachat des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction a été effectuée à 100% en numéraire, précise l'enseigne.



Carrefour a obtenu une dérogation de l'Autorité de la Concurrence française pour finaliser l'opération. Celle-ci devra encore se prononcer sur le fond et sur d'éventuels remèdes d'ici à la fin du premier trimestre 2025.







Valeurs associées CARREFOUR 13,40 EUR Euronext Paris +1,48%