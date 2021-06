Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : fin de l'alliance aux achats avec Tesco Cercle Finance • 07/06/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Carrefour et Tesco annoncent avoir décidé de ne pas prolonger leur alliance aux achats au-delà du cadre opérationnel de trois ans convenu en 2018 : l'alliance entre les deux géants de la distribution prendra donc officiellement fin le 31 décembre 2021. Ils reconnaissent avoir bénéficié, au cours des trois dernières années, de diverses opportunités d'achat en commun, leur permettant d'accéder à de nouveaux fournisseurs, de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux produits. Néanmoins, à l'avenir, ils ont convenu de poursuivre ce travail de manière indépendante et de privilégier leurs propres opportunités, en s'appuyant sur l'expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la période de mise en oeuvre de l'alliance.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.46%