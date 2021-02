Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : étend son réseau partenaire en Côte d'Ivoire Cercle Finance • 15/02/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Après un premier magasin ouvert en janvier 2020 à Abidjan, le partenaire de Carrefour en Côte d'Ivoire, CFAO Retail, ouvre un nouveau magasin Supeco Terminus 47 dans le quartier Sogefihaà Abidjan. Fidèle à son concept discount, le magasin offre près de 3000 références dont une partie en marque distributeur Carrefourà prix stables et bas toute l'année, assure le communiqué de Carrefour. Le magasin dispose également d'un large choix de produits ivoiriens grâceà de nombreux partenariatsavec les entreprises locales.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.94%