Carrefour et la famille Mulliez auraient entamé des discussions en vue d'une fusion avec Auchan

Le Monde évoque à juste titre les difficultés d'une telle fusion d'un point de vue de l'autorité de la concurrence, Carrefour détenant un part de marché de 19% en France, et Auchan, 8,9%. Financièrement aussi la transaction s'annonce délicate, le groupe Carrefour étant coté en bourse, alors que son concurrent est détenu par la famille Mulliez.

(AOF) - Carrefour et la famille Mulliez auraient entamé des discussions au printemps dernier en vue d'un rapprochement entre le numéro deux mondial de la grande distribution et son concurrent Auchan, a révélé ce matin Le Monde. "Selon certains, les négociations auraient achoppé avant l'été faute d'un accord sur les parités mais, selon un banquier d'affaires, le dialogue ne serait pas rompu", précise le quotidien. Cette fusion, si elle aboutissait, permettrait à Carrefour de devenir leader sur le marché français, devant Leclerc.

