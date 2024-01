Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Carrefour gagne plus de 2% à Paris alors que Jefferies a réaffirmé ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours de 21 euros, malgré l'inquiétude des derniers jours générée par l'impact de la dévaluation argentine sur le distributeur alimentaire français.



A ce sujet, le broker préfère se pencher sur l'impact en termes de free cash-flow (FCF), impact qui selon lui, en raison des couvertures de change, est susceptible de constituer un élément positif net.



'Nous sommes d'avis que Carrefour a résisté à d'importants vents contraires en 2023 avec une certaine grâce et qu'il reste sur la bonne voie pour générer une croissance continue du FCF', poursuit Jefferies.







Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.99%