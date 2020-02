Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : en hausse, soutenu par un analyste Cercle Finance • 18/02/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour avance ce mardi de +3,3%, soutenu par l'analyste Goldman Sachs qui a annoncé revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant à l'achat, recommandation assortie d'un nouvel objectif de cours de 20 euros (contre 15,90 euros jusque-là). Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de +27%. 'La confirmation d'une croissance des bénéfices à deux chiffres en France pour 2019 marque la première année complète de croissance des marges opérationnelles en France depuis 2014, les guidances laissant entendre que les marges EBIT ont augmenté d'au moins 30 points de base au deuxième semestre 2019', apprécie le broker.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.30%