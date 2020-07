Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : en hausse, des résultats salués par un broker Cercle Finance • 29/07/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour avance ce mercredi de +2%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, appréciant des résultats 'au-dessus des attentes' grâce au Brésil et à l'Espagne. 'Rappelons que nos prévisions d'EBIT 2020 s'entendent après bonus 'COVID'. Nous les maintenons inchangé à 2.1 MdE (+1% en déclaré et + 10.9% en organique). Nous avons bien sûr réajusté à la hausse (de 8%) nos attentes sur le Latam pour intégrer la surperformance Brésil du S1 et baissé de 7% nos attentes sur la France (à 640 ME vs 686 ME précédemment)', commente le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel de +32%.

