Carrefour : en forte hausse après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une hausse de près de 4% après l'annonce de ses trimestriels. Carrefour a publié un chiffre d'affaires TTC de 19.445 millions d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +7,5% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -4,2%, la variation totale à changes courants s'élève à +3,3%. En France, la performance est très contrastée d'une semaine et d'un format à l'autre, en ligne avec les tendances de marché. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de +4,3% en comparable (+5,9% en alimentaire et -6,1% en non-alimentaire). Carrefour réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers, dont un plan d'économies sur trois ans de 2,8 milliards d'euros en année pleine à fin 2020. L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Carrefour, après des ventes au T1 'en ligne'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros sur le titre, pour un potentiel de +34%. 'La période de confinement sera plus difficile pour les hypers au T2, mais le groupe est en ligne avec son budget', résume le broker. 'Nous sommes confiants sur le titre. Le T2 risque effectivement d'être plus compliqué pour les hypermarchés (notamment le mois d'avril en Europe raison du confinement), mais ces magasins devraient retrouver des conditions d'exploitation plus normale à la sortie du confinement. En France, la possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km dès le 11 mai, sans attestation, est notamment une bonne nouvelle pour les hypermarchés.' Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 meilleur que prévu à 19,44 milliards d'euros estiment les analystes de Barclays (estimation à 19,0 milliards d'euros). ' En France, les ventes n'ont augmenté que de + 0,9% en hypers, le blocage pesant sur les ventes non alimentaires et la fréquentation des clients à partir de mars. Cependant, cela a été plus que compensé par les bonnes performances des supermarchés et des formats de proximité (+ 8,1% et + 11%, respectivement) ' indique Barclays. ' Les performances dans tous les pays européens ont également marqué une accélération séquentielle en janvier / février et bénéficié d'une thésaurisation en mars '. Barclays confirme son conseil Surpondérer et son objectif de cours de 17,5 E. ' Nous considérons que Carrefour se négocie avec une décote excessive par rapport à ses pairs compte tenu de son potentiel haussier de marge et de son profil défensif grâce à sa solide position de liquidité ' indique le bureau d'analyses. ' Carrefour a indiqué que son résultat opérationnel était conforme à ses attentes au 1er trimestre après prise en compte de la hausse des charges opérationnelles liées aux mesures de sécurité et de la prime accordée aux salariés (85 ME en France) '. ' Nous augmentons nos prévisions de BPA de 2% suite à cette publication meilleure que prévu. Même si la crise de Covid-19 pèsera probablement à court terme sur la croissance des ventes de ses hypermarchés français, nous pensons que cela pourrait être compensé par d'autres formats, alors que nous restons convaincus que Carrefour atteindra son objectif d'économies de 2,8 milliards d'euros ' rajoute Barclays.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.96%