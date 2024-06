Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: en chute sur une intervention de Bercy information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Carrefour dévisse de près de 6% et fait figure de lanterne rouge du CAC40, confirmant avoir reçu la communication de l'intervention du Ministère de l'Economie dans un contentieux engagé par l'Association des Franchisés Carrefour.



Le groupe de distribution 'conteste vigoureusement les griefs du Ministère de l'Economie relatifs à la gestion de son réseau de franchise ainsi que le caractère totalement disproportionné de l'amende qui ne pourra être décidée que par la juridiction saisie'.



Estimant que Bercy 'n'apporte aucun élément nouveau sur le fond', Carrefour affiche 'une totale confiance dans sa capacité à démontrer la parfaite validité de ses contrats comme l'équilibre de sa relation avec ses partenaires'.





Valeurs associées CARREFOUR 13.88 EUR Euronext Paris -4.54%