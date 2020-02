Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : en baisse, mais un analyste retient la confiance Cercle Finance • 28/02/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour recule ce matin de -1,3%, dans un CAC 40 largement plus en baisse -3%), même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, retenant un 'message de confiance pour 2020', même s'il constate que celui-ci est 'sans engagement chiffré'. 'Après deux années de Plan de Transformation (2018-2022), le groupe Carrefour estime disposer aujourd'hui d'une base solide. La structure est assainie et la compétitivité prix est améliorée (mais il reste encore du chemin à parcourir pour les hypermarchés en France). Le groupe estime qu'il y a de la croissance dans le secteur et qu'il est bien positionné pour la capter', apprécie le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 20 euros, pour un potentiel de hausse de +24%. 'Dans le contexte anxiogène actuel, nous sommes, en relatif, plus confortables d'être investis dans le secteur de la distribution alimentaire', commente le broker.

