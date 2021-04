CARREFOUR élargit son partenariat avec DELIVEROO

(AOF) - Carrefour et Deliveroo ont annoncé l'extension de leur partenariat pour proposer à leurs clients la livraison de courses à domicile en France, après la Belgique, l'Italie et l'Espagne. En France, la livraison à domicile de courses en moins de 30 minutes en moyenne est lancée cette semaine. Elle couvrira dans un premier temps Paris, puis s'étendra à une dizaine d'autres grandes villes dans les prochains mois. En Belgique, le déploiement s'accélère avec l'ouverture prochaine du service à Anvers courant avril et Gand en mai, après Bruxelles et Liège le 5 mars dernier.

L'Italie a déjà déployé le service sur 50 villes majeures et en Espagne, Carrefour était déjà en partenariat avec Deliveroo depuis le printemps 2020.

"Ce partenariat d'envergure internationale marque une nouvelle étape dans le développement de notre e-commerce. Il nous permet d'élargir significativement la diffusion de nos services, à un moment crucial d'accélération du marché. La présence de Carrefour sur Deliveroo en France, en Belgique, en Italie et en Espagne renforce ainsi la visibilité de nos services e-commerce auprès d'un public très large, en complément de nos offres de livraison en propre et de nos autres partenariats", affirme Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour.