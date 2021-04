Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : dopé par un 'buyback', bondit de +4% vers 15,73E Cercle Finance • 21/04/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Carrefour dopé par une croissance de +4,2% et l'annonce d'un 'buyback' de 0,5MdsE bondit de +4% vers 15,73E, effaçant la résistance des 15,5E du 31 mars. Le titre s'ouvre ainsi le chemin des 16,13E, le 'gap' du 15 janvier consécutif au retrait officiel de l'offre du canadien 'Couche Tard' et pourrait viser dans la foulée la résistance des 16,6E du 6 mars 2020.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.48%