(CercleFinance.com) - Carrefour est dopé par l'envol de plus de 20% de Casino (cession d'une partie des parts dans Assai au Brésil) et prend +6% à 16,3E, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus de 15,59E.

Le prochain objectif se situe à 16,91E, le récent zénith du 13/09 puis 17,4E, zénith des 20/07 et 19/08.





