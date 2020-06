Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : dividende approuvé en AG avec option en actions Cercle Finance • 01/06/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que son assemblée générale réunie vendredi a approuvé le dividende proposé au titre de 2019 d'un montant de 0,23 euro par action et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement de ce dividende en actions. Le prix d'émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 12,19 euros, et le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises est de 15.052.980, représentant environ 1,86% du capital. La date de cotation des actions ex-dividende est fixée au 8 juin, pour une mise en paiement le 29 juin. Les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en actions entre le 10 et le 23 juin inclus.

