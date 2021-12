Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : distingué dans le classement du CDP information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Après avoir obtenu une note 'A-' l'année dernière, Carrefour annonce s'être vu décerné par le Carbon Disclosure Project (CDP) la note 'A', meilleure note possible pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en 2021. Le distributeur est ainsi classé parmi les 200 entreprises les plus performantes sur plus de 12.000 étudiées. Il confirme donc son leadership dans la lutte contre le changement climatique, dans un contexte de durcissement des exigences du CDP. Par ailleurs, Carrefour est à nouveau classé premier distributeur français dans l'indice Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) et figure parmi le TOP 6 international des entreprises de son secteur, pour la cinquième année consécutive.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.37%