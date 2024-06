Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : dévisse de -8% en quelques minutes, sous 13,3E information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:19









(CercleFinance.com) - Bien que la causse du plongeon reste sujet à conjectures (amende de Bercy, souci avec les franchisés, à confirmer), Carrefour dévisse de -8% en quelques minutes, sous 13,3E.

Le titre valide une franche cassure du récent plancher des 14,4E puis de celui, bien plus crucial des 14E du 5 octobre 2022.

Carrefour se retrouve au plus bas depuis le 20/12/2020 et se dirige vers les 13,1E (plancher du 27/07/2020).

Le prochain objectif serait le plancher des 12E de fin mai 2020.





Valeurs associées CARREFOUR 13.40 EUR Euronext Paris -7.84%