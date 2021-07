Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : des obligations liées à des objectifs durables Cercle Finance • 05/07/2021 à 18:30









(CercleFinance.com) - Carrefour a décidé d'inclure la possibilité d'émettre des 'Sustainability-Linked Bonds' (SLB) dans son programme annuel d'obligations à moyen-terme libellées en euros pour 2021. Ces 'SLB' incluent des indicateurs de performance alignés sur les objectifs durables du Groupe, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des emballages et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Carrefour fournira un rapport permettant d'évaluer l'atteinte -ou non- des objectifs fixés, sachant qu'un échec conduirait à la majoration du taux d'intérêt de l'emprunt obligataire SLB concerné. Le produit net des émissions de ces obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe. ' La Finance Durable est un élément clé de notre stratégie RSE globale, explique Matthieu Malige, Directeur Financier du Groupe Carrefour. 'Notre groupe donne un nouvel exemple de leadership en matière de financement responsable, pour faire avancer nos objectifs de développement durable', ajoute-t-il.

