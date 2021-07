Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : déploiement de consignes avec Pickup Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Après un test réussi en mars dernier à l'hypermarché de Saint-Denis, Carrefour annonce le déploiement, en partenariat avec Pickup, filiale du groupe La Poste, de plus de 400 consignes automatiques de retrait colis partout en France. On pourra trouver ces points relais à partir de septembre prochain, dans les trois formats de magasins Carrefour (hypers, markets et magasins de proximité). Les consignes seront placées à l'entrée des magasins. 'Ainsi, les clients pourront retirer rapidement et de manière autonome leurs colis Colissimo, Chronopost, commandés sur l'un des 10.000 sites e-commerce proposant le réseau de points Pickup', précise le géant de la distribution.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.30%