CARREFOUR déploie la blockchain au saumon frais Filière Qualité Carrefour

(AOF) - Carrefour a annoncé dans un communiqué poursuivre le déploiement de la technologie blockchain. Celle-ci est dorénavant appliquée au saumon frais Filière Qualité Carrefour (FQC) et a pour objectif de garantir une traçabilité complète de 100% du saumon frais FQC d'ici le second semestre 2020. Le saumon est le 25ème produit à bénéficier de la blockchain après le poulet et la poularde fermiers d'Auvergne, les œufs, les oranges ou encore le lait frais et le camembert.

Cette FQC s'appuie sur le savoir-faire du producteur Leroy qui suit le saumon de l'œuf jusqu'au produit fini et s'inscrit dans une démarche responsable. Cette collaboration étroite avec Leroy permet à Carrefour d'accroître son offre de produits de la mer bénéficiant de la technologie blockchain, en la lançant sur un des produits phares du rayon marée, le saumon frais FQC.

Un QR Code présent sur l'étiquette permet aux consommateurs d'accéder par l'intermédiaire de leur smartphone à une interface regroupant de nombreuses informations sur le parcours du produit depuis le lieu d'élevage jusqu'à sa mise en rayon.

Les consommateurs peuvent, par exemple, localiser, grâce aux coordonnées GPS, le lieu d'élevage. La technologie blockchain leur permet également d'identifier les acteurs de cette production et de découvrir leurs métiers tant en termes de pratiques d'élevage que de contrôles qualité tout au long de la production.