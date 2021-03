Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : déploie des bornes pour la mobilité électrique Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du plan Objectif 100 000 bornes du Ministère de la Transition écologique, Carrefour va équiperl'ensemble de ses hypermarchés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) afin de faciliter la mobilité de ses clients, annonce aujourd'hui l'enseigne. Au total, près de 2 000 points de charge seront déployés d'ici 2023 en partenariat avec Meridiam, premier investisseur de long-terme dans les infrastructures essentielles. Les bornes seront alimentées à 100% en énergie verte. En moyenne chaque hypermarché sera doté de 10 places de parking équipées du système de recharge. Le Groupe étudie une seconde vague de déploiement d'infrastructures de recharge pour équiper les Carrefour Market et les magasins franchisés.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.49%