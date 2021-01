Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : dématérialise ses titres-restaurant, avec Swile Cercle Finance • 12/01/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Carrefour se lance dans la dématérialisation de ses titres-restaurant, en partenariat avec Swile, une fintech dédiée au RH. Ainsi, après une première phase de déploiement entamée pendant la fin d'année 2020, la majorité des collaborateurs basculera sur la carte Swile au cours du premier semestre 2021, annonce Carrefour. Au total, 62 000 salariés de Carrefour seront désormais accompagnés par les équipes de Swile dans le passage du carnet papier à la carte titre-restaurant dématérialisée. 'Cette carte unique rassemblant tous leurs titres-restaurant permet (à nos collaborateurs) de simplifier leur quotidien, tout en poursuivant la démarche de digitalisation et de réduction de l'impact sur l'environnement engagée au sein du groupe'explique Jérôme Nanty, DRH du groupe Carrefour France.

