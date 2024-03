Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: démarrage d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions sur une période s'ouvrant ce 4 mars, conformément au programme pour un maximum de 700 millions d'euros annoncé en marge de ses résultats annuels.



'Ce nouveau programme de rachat d'actions reflète la confiance du management dans la performance opérationnelle du groupe, sa génération structurelle de cash-flow libre et ses perspectives', déclare le géant de la distribution.



Carrefour précise que ce programme sera réalisé sous réserve des conditions de marché, au cours de l'exercice 2024, et exécuté en plusieurs tranches. Les actions rachetées seront conservées en vue de leur annulation.





