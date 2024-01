Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : décroche lourdement sous 15,6E information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Carrefour enfonce brutalement le support des 16,1E du 13/12/2023 et décroche lourdement sous 15,6E pour retracer aussitôt l'ex-plancher majeur des 15,58E du 20 octobre dernier.

En cas d'enfoncement, Carrefour s'en irait tester le plancher des 14,6E des 20 septembre et 30 novembre 2021.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -4.14%