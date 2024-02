Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: décès d'un membre du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - Carrefour fait part du décès, ce dimanche, d'Abilio Diniz, grand actionnaire du groupe depuis 2015, censeur puis membre du conseil d'administration depuis le 17 mai 2016, et vice-président de son comité stratégique.



'Entrepreneur hors du commun, Abilio Diniz a consacré l'ensemble de sa vie professionnelle à la distribution. Il a constamment oeuvré au rayonnement de Carrefour en Europe comme en Amérique latine', salue le géant français de la distribution alimentaire.





