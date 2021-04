Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : dans le vert après l'analyse positive d'UBS Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Carrefour avec un objectif de cours rehaussé de 17 à 18,5 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 24% pour l'action du géant français de la distribution alimentaire. 'Les données d'UBS Evidence Lab montrent une amélioration sensible des indicateurs clients clés de Carrefour en France à la fois sur une base absolue et relative', pointe le broker, qui précise augmenter ses estimations pour le groupe.

