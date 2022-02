Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: création d'un co-entreprise avec Brut. information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Brut. etlegroupeCarrefourannoncentlacréation deBrutShop, uneco-entreprisequiambitionnededevenirleleaderdu marchéfrançaisducommercesocial.



Brut Shop permettra aux utilisateurs de réaliser des achats enligneen participantàdesévénementsvidéodiffusésenlivestreamingsurles réseauxsociaux.



Détenu majoritairement par Brut., Brut Shop va bénéficier de l'expertise de ses deux partenairesfondateur, Brut étant le premier médiadigital d'impactenEuropeavec70millionsd'utilisateurs et Carrefour étant le pionnier dans le domaine du live shopping en France.



'Cetteexpérienced'achatnouvelleetcommunautaireestporteusedecroissanceetdevaleurspournosdeuxentreprises', a commenté Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-Commerce, data, transformation digitale du GroupeCarrefour.





