Carrefour : contrats pluriannuels pour les TPE et PME locales

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la mise en place de contrats pluriannuels de longue durée (3 ans) avec des fournisseurs implantés sur les territoires. ' Ces fournisseurs prennent en compte une revalorisation tarifaire des produits proposés par les TPE et PME. Ainsi, cette garantie sur la durée représente une sécurité importante pour ces entreprises locales qui pérennise leur activité ' indique le groupe. ' L'accompagnement des TPE et PME est une démarche traditionnelle chez Carrefour, renforcé cette année par un engagement pris en octobre 2019. Conformément à celui-ci, Carrefour est fier d'avoir contractualisé avec plus de 1 000 partenaires locaux, tant au niveau du prix d'achat que de la durée, valorisant ainsi le savoir-faire de ces TPE / PME', déclare Laurent Vallée, Secrétaire Général de Carrefour.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.97%