Carrefour: confirme ses objectifs de cash-flow sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 17:59

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +3,4% en comparable (LFL) à 20 239 ME au 1 er trimestre (+7,1% à changes constants).



Après prise en compte d'un effet de change positif de +1,9%, essentiellement lié à l'appréciation du real brésilien, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +9,0%.



En France, le chiffre d'affaires est stable en LFL (+0,8% LFL en alimentaire et -5,9% LFL en non alimentaire). En Europe, le chiffre d'affaires en comparable est en progression de +0,7% sur le trimestre. Cette performance reflète une croissance dans la quasi-totalité des pays. En Amérique latine, les ventes progressent de +16,6% en comparable.



Les ventes e-commerce du Groupe on atteint un niveau record au premier trimestre, avec une GMV en progression de +10% par rapport au premier trimestre 2021.



Le groupe confirme son objectif de cash-flow libre net supérieur à 1 MdE en 2022. Il indique que 400 ME ont déjà réalisés sur le programme de 750 ME de rachat d'actions.