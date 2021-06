Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : conclut un accord avec Lola Market en Espagne Cercle Finance • 10/06/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce ce matin avoir conclu un accord avec Lola Market afin d'offrir à ses clients un nouveau service de courses alimentaires online avec personal shopper (assistant d'achat). Cette solution sera proposée à compter d'aujourd'hui dans 11 magasins Carrefour Market de Madrid et Barcelone, indique le distributeur. Les ' personal shoppers ' de Lola Market choisiront les produits qui seront livrés au domicile du client par la suite, avec une commande minimum de 15 euros, dans une durée d'une heure ou dans le créneau horaire de leur choix grâce au service de courses programmée. Carrefour précise que les clients pourront accéder à tous les produits de l'enseigne à travers la plateforme ou l'App de Lola Market au même prix que lors de leurs courses habituelles.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.64%