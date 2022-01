Carrefour: collaboration élargie avec Blackhawk Network information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 09:11

(CercleFinance.com) - Le britannique Blackhawk Network a annoncé mardi un élargissement de son partenariat dans les cartes-cadeaux avec le groupe Carrefour.



Aux termes de la collaboration, Blackhawk gérera le programme de cartes-cadeaux de marque tierce du distributeur pour la France, la Belgique, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, l'Argentine et le Brésil.



Avec ce partenariat élargi, Carrefour pourra commercialiser des cartes-cadeaux de marques internationales et locales, parmi lesquelles des revendeurs haut de gamme et des fournisseurs de jeux et de divertissements.



Parallèlement, Blackhawk Network proposera des cartes-cadeaux de marque Carrefour en tant que service entièrement géré dans les huit pays concernés par l'accord, notamment dans la chaîne d'approvisionnement, les opérations et le service à la clientèle.



Carrefour et Blackhawk Network collaborent depuis plus de 11 ans.