Carrefour:cède ses 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature d'un accord de cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President. Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,0 MdE.



La société gère un réseau de 340 magasins, dont 68 hypermarchés et 272 supermarchés et magasins premium, ainsi que 129 galeries marchandes. En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 MdE, un EBITDA de 243 ME, et un Résultat Opérationnel Courant de 78 ME.



Le groupe Uni-President est un conglomérat taiwanais diversifié, avec une présence forte en Asie. Il exploite notamment la marque 7-Eleven à Taïwan.



La finalisation de l'opération devrait être effective d'ici mi-2023.





