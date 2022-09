Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: cassure des 14,65E, décroche au contact des 14E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Carrefour valide la cassure du plancher majeur des 14,65E des 17/09 puis 30/11/2021 du décroche de -5% au contact des 14E.

Le prochain support se dessine vers 13,5E, une 'zone d'accumulation' testée tout au long du second semestre 2020.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -5.29%