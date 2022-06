Carrefour Brésil finalise le rachat de Grupo BIG

(AOF) - Carrefour Brésil a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition précédemment annoncée de Grupo BIG auprès d'Advent International et de Walmart Inc. « Cette acquisition consolide la position de leader incontesté de Carrefour dans le pays, avec désormais une forte présence dans tous les états du pays », souligne le distributeur. La transaction permet à Carrefour de se renforcer dans ses formats traditionnels, notamment le cash & carry et les hypermarchés, tout en étendant sa présence dans des formats dans lesquels il était moins présent, notamment les supermarchés.

Par ailleurs, Carrefour Brésil opère désormais sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart.

Ce rapprochement crée un groupe comptant plus de 1 000 magasins dans le pays, représentant près de 25% du marché de la distribution alimentaire au Brésil. Les magasins compatibles de Grupo BIG seront convertis aux enseignes Carrefour dans les mois à venir. Selon la décision du CADE, l'autorité brésilienne de la concurrence, 14 magasins seront vendus d'ici la fin de l'année.

Cette acquisition, annoncée en avril 2021 sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards de reais (environ 1,35 milliard d'euros) offre un potentiel de synergies significatives, qui augmenteront progressivement pour atteindre une contribution additionnelle nette à l'Ebitda du groupe d'au moins 2 milliards de reais (environ 390 millions d'euros en 2025.

L'acquisition a été réalisée à 70 % en numéraire et à 30 % en nouvelles actions Carrefour Brésil.

A l'issue de l'opération, le groupe Carrefour détient environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% précédemment), Península Participações 7,2% et Advent International et Walmart, via des filiales, détiennent une participation conjointe de 5,6%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial ;

- Activité de 78,1 Mds€ concentrée sur quatre grands marchés, France pour 45% des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie et Italie, l’Amérique latine -Brésil et Argentine-puis Taïwan ;

- Ambition de devenir le leader mondial de la transition alimentaire avec focus sur les produits frais et bio via le programme mondial Act for food (manger sain, local et accessible à tous) ;

- Capital marqué par la présence forte de 5 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (12,91 % des actions et 17,75 % des droits de vote), Peninsula Europe (7,61 % et 11,83 %), Cervina Europe (4,99 % et 7,67 %) et Bunt (3,17 %), le conseil d’administration de 16 membres étant dirigé par Alexandre Bompart, président-directeur général ;

- Situation financière avec 11,3 Mds€ de capitaux propre et une dette nette stable à 2,6 Mds€ autofinancement libre record de 1,3 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2023 fondée sur 2 piliers : programme mondial Act for food et ambition d’être n°1 mondial de l’e-commerce avec des objectifs 2 fois relevés : productivité par des investissements de 1,7 Mds€ par an dans la compétitivité commerciale et la marque propre (30 % des ventes) / univers omnicanal : ouverture de magasins de proximité, expansion de Promocash en France, accélération du format Cash&Carry avec 20 nouveaux Atacadão par an au Brésil… / économies supplémentaires à 2,7 Mds€ ;

- Stratégie d’innovation « data-centric, digital first » autour de 4 axes : accélération de l’e-commerce (triplement en 2026 vs 2021), montée en puissance du data & retail media, digitalisation des services financiers et celle des opérations traditionnelles de distribution : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information / partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 pour une neutralité carbone pour 2040 : réduction des émissions indirectes de 35 % en 2025 et de 40 % des émissions directes / économie circulaire : 100 % d’emballages réutilisables / transition alimentaire : 45 000 producteurs partenaires en bio, local ou filière qualité, 300 fournisseurs engagés dans le pacte transition alimentaire (vs 114 en 2021) / lancement d’un emprunt « vert » ;

- Accélération des cessions d’actifs non stratégiques (rumeurs de cession sur les activités taïwanaises) et des ouvertures de magasins de proximité ;

- Poursuite des gains de parts de marché en France, Brésil et Espagne, les 3 pays clés du groupe avec les 8/10èmes du résultat opérationnel courant.

Défis

- Impact négatif des devises, notamment le real brésilien ;

- Montée durable de l’inflation dans les transports, l’énergie et les matières alimentaires qui sera contrebalancée par les économies de coûts et le renforcement des produits marque Carrefour ;

- Intégration de Grupo BIG, 3 ème distributeur alimentaire brésilien, et de 172 magasins et des supermarchés Supersol en Espagne ;

- Objectifs 2022 : 4,8 Mds€ dans le bio, 1/3 des ventes dans la marque Carrefour.

L'explosion des "dark stores"

Huit acteurs se sont lancés sur le créneau de la livraison express. Les pionniers - le français Cajoo, le britannique Dija ou les allemands Flink et Gorillas – doivent désormais affronter le turc Getir et le russe Yango Deli. Ces acteurs rivalisent de rapidité pour ouvrir des « dark stores », surfaces de 300 à 400m 2 en rez-de-chaussée où sont préparées les commandes. Signe de la vitalité de cette activité, le turc Getir a levé en juin 2021 460 millions d’euros, ce qui valorise l’entreprise 6,3 milliards, soit presque la moitié de la valorisation de Carrefour… Les distributeurs traditionnels réagissent : Carrefour a pris une participation dans Cajoo et 900 de ses magasins proposent également la livraison de courses express (entre 20 et 40 minutes).